Tres de cada diez heridos por el tráfico urbano son peatones, ciclistas y usuarios de patinetes

Pontevedra inició en 1999, recién llegado el alcalde, Miguel Fernández Lores a la Alcaldía, su plan masivo de peatonalizaciones. Hubo algún plan anterior, muy limitado, en el entorno de la Peregrina, pero fue el cierre del centro histórico al tráfico habitual el que marcó el pistoletazo de salida a un proceso que después se extendió a numerosas calles de la ciudad.

En paralelo, el Concello puso en marcha otras medidas de calmado del tráfico, algunas de ellas controvertidas, como los «lombos» y elaboró una ordenanza de «movilidad amable» que da prioridad al peatón o al ciclista. El resultado es un récord de 15 años sin fallecidos en el casco urbano (aunque sí en otros puntos) pero estas medidas no impiden que siga habiendo accidentes.

Un balance de cinco años elaborado con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los años 2019 y 2023, los últimos disponibles en este departamento, revelan que en ese periodo se registraron en el suelo urbano 489 accidentes, a una media de 98 cada año, con cerca de 800 heridos, 66 de ellos graves. En un análisis más en profundidad, se detecta que más de la mitad de todos los heridos son usuarios considerados vulnerables: peatones, ciclistas, pilotos de motos y otros vehículos parecidos. Apenas el 41% de los lesionados eran ocupantes de turismos y apenas hay una veintena de casos en furgonetas, camiones o autobuses, todos ellos leves.

De los 794 heridos en conjunto en estos cinco años, 187 eran peatones, el 23,5% del total. Entre ellos figura una fallecida, una mujer de 68 años que murió atropellada en la PO-546 en Estribela en 2021 antes de que la Xunta mejorara las aceras en ese barrio.

Por su parte, resultaron heridos 55 ciclistas, el 7% del total, mientras que el apartado de «otros» (básicamente usuarios de patinetes) son 31 más, el 4%. De este modo, tres de cada diez heridos por el tráfico urbano son peatones, ciclistas y pilotos de VMP, los usuarios más vulnerables ante los coches.

Los otros colectivos vulnerables, los ocupantes de motos, suman 176 heridos en cinco años, más del 20% del total. En conjunto, todos estos grupos suman 449 heridos, el 57% de todos los lesionados.

Entre los ocupantes de turismos se contabilizan 325 heridos en cinco años, solo ocho de ellos graves, mientras que hubo 19 lesionados leves en furgonetas y uno, también sin gravedad, en los camiones. No hubo ningún caso en autobuses. Son, por tanto, 345 lesionados en vehículos carrozados, el 43% del total en la ciudad.

Mientras tanto, el parque móvil de Pontevedra no deja de envejecer. Con una antigüedad media de 13,6 años, en 2024 se alcanzó la mayor edad de los vehículos que circulan por el municipio, según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Con un parque total de 59.600 vehículos de todos tipo, 42.800 de ellos turismos, apenas un 8% de ellos, alrededor de 4.700 fue adquirido con posterioridad a 2020. En cambio, se aprecia que los conductores cuidan mucho más sus automóviles. Menos de 5.000, el 4% del total) carece de ITV.

Los ciclomotores son el modelo más «castigado» por el paso de los años, ya que de los 1.700 contabilizados por la DGT, solo cuarenta tiene menos de cuatro años. Además, es el tipo con mayor antigüedad, de casi 20 años de media. En cambio, son las motocicletas las que ofrecen una mejor evolución. En 15 años, este tipo de vehículos ha pasado de 4.700 a más de 6.300 y el 13% del total se adquirió después de 2020. Paradójicamente, son los pilotos de las motos las que más incumplen con la Inspección Técnica de Vehículos ya que más de mil (el 16%) carecen de este documento obligatorio. La edad media es de 12,5 años.

En cuanto a los turismos, de los 42.800, menos de 3.300 tiene menos de cuatro años (el 8%) pero aquellos que circulan sin ITV ha descendido de forma notable, de 2.400 en 2015 a menos de 1.700 en la actualidad, según la DGT, y eso que su edad media ha aumentado de forma notable. Hace una década era de menos de diez años y ahora ya se acerca a los 14. Las furgonetas y camiones tampoco se libran de este envejecimiento: 12 años las primeras y más de 15 los segundos.

La multa por no tener la ITV en regla asciende –como norma general–, hasta los 200 euros. Puede ser superior y llegar a los 500 euros si el vehículo circula con un informe desfavorable o negativo.