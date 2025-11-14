Trabajadores de Correos denuncian la falta de personal

El personal de Correos se manifestó ayer en Pontevedra ante la falta de personal en la entrada del edificio de la entidad en la calle Oliva. La movilización fue convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y bajo el lema «Máis persoal, para o servizo postal».

El objetivo de la concentración era denunciar la «insostenible falta de personal en las oficinas y carterías», lo que afecta a una de las mayores empresas públicas del estado, Correos.