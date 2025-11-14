Ya se pueden retirar entradas para «Función de noche», de los Premios Feroz

Desde ayer se pueden retirar las entradas para la proyección de «Función noche», documental de Josefina Molina, e incluida en el ciclo «Pioneiras» de la programación previa de los Premios Feroz en Pontevedra. Las localidades gratuitas están disponibles para toda la ciudadanía en la Oficina de Turismo de la Plaza de España de Pontevedra. La proyección está marcada por un carácter feminista para acercar figuras y oficios esenciales del sector audiovisual.