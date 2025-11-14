Promoción de las Rías Baixas en Valladolid
La Diputación de Pontevedra llevará la galardonada campaña «Cando volves?» a la feria internacional del turismo de interior INTUR que ya está presente en Valladolid y se mantendrá hasta este domingo. Turismo Rías Baixas contará con un expositor propio con el objetivo de reforzara el posicionamiento de la zona como destino interior.
