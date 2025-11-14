Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Promoción de las Rías Baixas en Valladolid

La Diputación de Pontevedra llevará la galardonada campaña «Cando volves?» a la feria internacional del turismo de interior INTUR que ya está presente en Valladolid y se mantendrá hasta este domingo. Turismo Rías Baixas contará con un expositor propio con el objetivo de reforzara el posicionamiento de la zona como destino interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents