Productos agroalimentarios y siderúrgicos copan las mercancías en el tren del Puerto

El ramal ferroviario del Puerto de Marín movió el pasado año 396.653 toneladas de mercancías, lo que supone una media de 1.086 cada día. Como destaca la propia Autoridad Portuaria, «Marín, con 7.000 metros de vías interiores, es el primer puerto de todo el sistema portuario estatal en utilización porcentual de ferrocarril con respecto a su tráfico total, siendo también en Galicia líder en intermodalidad y transporte combinado buque-ferrocarril».

El Puerto acaba de publicar su Memoria de Sostenibilidad, donde detalla que de esas casi 400.000 toneladas que pasaron en tren por la plaza de Praceres el pasado año, el 67% corresponde a productos agroalimentarios (266.000), básicamente cereales que mueve el Grupo Nogar, mientras que el resto corresponde a mercancías siderúrgicas, madera y contenedores tanto refrigerados como secos.

La madera supone el tercer material que más se mueve por tren, con casi 50.000 toneladas en 2024, el 12,5% del total. En cuando a contenedores son apenas el 2%, pese a la línea directa de 1.650 kilómetros establecida hace casi cuatro años con Algeciras. Por su parte, los productos siderúrgicos supusieron el pasado año algo menos de 74.000 toneladas, el 18,5% del total, por lo que se consolida como el segundo tipo de mercancía más habitual en los vagones portuarios. En julio pasado se cumplieron 24 años desde que entró en servicio este ramal ferroviario.