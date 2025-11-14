Ponte Caldelas encenderá su alumbrado navideño el día 28

Ponte Caldelas se convertirá en uno de los primeros municipios en encender la decoración e iluminación navideña. Lo hará el viernes 28 de noviembre, a las ocho de la tarde. Mientras Vigo lo hace mañana sábado, Poio ha programado este acto para el día 29. Caldas también lo adelanta, pero los demás municipios lo dejan para diciembre.