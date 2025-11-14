«Pijama para seis» llega a la sede de Afundación
La sede de Afundación recibe esta noche «Pijama para seis», la comedia de amor, celos y desconfianza encabezada por Gabino Diego, que interpreta a Fernando, un hombre que aprovecha la ausencia de su mujer para invitar a su amante al domicilio conyugal. La obra teatral tendrá lugar a las 20.30 horas y todavía quedan entradas disponibles a la venta en Ataquilla.com.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 41.407 euros
- Vivenda busca suelo para más pisos públicos en Pontevedra al no ceder la demanda: 1.385 familias