«Pijama para seis» llega a la sede de Afundación

La sede de Afundación recibe esta noche «Pijama para seis», la comedia de amor, celos y desconfianza encabezada por Gabino Diego, que interpreta a Fernando, un hombre que aprovecha la ausencia de su mujer para invitar a su amante al domicilio conyugal. La obra teatral tendrá lugar a las 20.30 horas y todavía quedan entradas disponibles a la venta en Ataquilla.com.