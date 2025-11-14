La Peregrina «estará lista para las fechas navideñas»

A pesar de la borrasca Claudia con vientos pronunciados y notables cantidades de lluvia por metro cuadrado en la ciudad de Pontevedra, los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Santuario de la Peregrina, iniciados a principios de agosto pasado, no se han detenido en ningún momento. «Las obras van bien, más o menos en tiempo, aunque lo digo siempre con estos temas, sabes cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba», expresa el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora del Refugio «La Divina Peregrina», Juan Carlos Aguilar Argenti.

A pesar de esto, Aguilar asegura que «para las fechas navideñas debería estar todo completamente terminado». Recuerda que lo que más retrasó los trabajos de recuperación de la fachada del templo fue «conseguir de una vez por todas los andamios», asegurando que, ante la cantidad desmesurada de reformas de fachadas por edificios de toda la ciudad, «se hacía verdaderamente imposible conseguir los suficientes para comenzar a trabajar en la Peregrina».

Las obras entran en la recta final durante estas semanas. Sin embargo, a pesar de que «el grueso de la obra ya está terminado», los operarios implicados todavía tienen que subir a las torres más altas de la edificación de la plaza de la Peregrina.

Durante este proceso, el templo ha reducido sus horarios para impartir las sesiones de misa habituales. «Mientras están trabajando no se pueden dar porque el trabajo de montar los andamios puede suponer un peligro para los asistentes, que no están preparados como los obreros, y podría ocurrir una desgracia si se cae un hierro o algo similar», confiesa Juan Carlos Aguilar, que adelanta que «cuando ya estén únicamente limpiando, se retomarán con normalidad, ya que ahí los visitantes del templo estarán fuera de peligro».

Sobre el inicio de las obras, recuerda que comenzaron por la parte trasera del edificio con el fin de dejar a la vista la fachada principal «durante el verano y las fiestas, que es cuando más gente la visita».

Una vez terminado este sector de la construcción religiosa, llega el turno de completar la limpieza de los paños blancos que, «en esta zona son pocos, por lo que habrá que repicar menos», confirma Aguilar.

A pesar de las importantes lluvias acaecidas durante estos últimos días, el presidente de la cofradía asegura que «no ha habido ninguna complicación». Y es que, uno de los principales motivos de los trabajos de recuperación de la fachada «son los problemas de filtración de agua hacia el interior del edificio», que terminan provocando humedades.

El único inconveniente notificado por la cofradía se dio tras la limpieza de una de las cúpulas «que se hizo con agua a mucha presión y terminó filtrando al interior», anuncia Aguilar, adelantando que el resto de trabajos se harán «con una presión de agua mucho más leve para evitar este tipo de problemas».

Por lo tanto, los trabajos pendientes de cara al periodo navideño, fecha marcada por el propio presidente de la cofradía, son «terminar la limpieza de la fachada y aplicar el tratamiento especial a la piedra exterior para evitar que las humedades se sigan propagando por el interior del templo».

Sobre las mejoras por dentro del santuario, subraya que «el presupuesto que nos ofrece la Xunta no nos da para más obras».

A pesar de esto, remarca que «salvo el tema de las humedades, que esperamos que quede resuelto con las mejoras en la fachada, el interior del santuario está bastante bien».

Acto para el 8 de diciembre

Desde la Cofradía de Nuestra Señora del Refugio «La Divina Peregrina» anuncian que para el 8 de diciembre preparan la salida de la virgen junto a las imágenes de otros templos. «Saldrán la Virgen de la Peregrina, la de la Esperanza, patrona de Pontevedra, y la del Camino», expresa el presidente Juan Carlos Aguilar.

Cuenta que irán hasta San José para realizar un acto eucarístico que contará con la presencia del arzobispo presidiéndolo; posteriormente, «las imágenes visitarán Santa María, la Inmaculada y la Virgen de Fátima».

Durante la celebración, las imágenes no llegarán a entrar al templo, sino que esperarán fuera contemplando el discurso que se ofrecerá como una de las grandes novedades que presentan con el motivo del centenario de la primera aparición de la Virgen a la monja de Fátima.