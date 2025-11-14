«Me ocupo de mis nietos, pero seguiré en política mientras Dios me dé salud»

Esperanza Aguirre cuenta con una amplia trayectoria política que continúa hoy en día.

Si tuviera que condensar el mensaje de su libro en una idea, ¿cuál sería?

Diría que luchar por la aplicación de políticas liberales es lo mejor para la mayoría de los ciudadanos y, sobre todo, para los más desfavorecidos.

¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para que implantar ese liberalismo que propone?

La política socialista, el dar a la gente unos subsidios para que siga toda la vida enganchada al gobierno o a los poderes públicos, en lugar de que el fruto de su trabajo vaya íntegramente a sus bolsillos. Parece ser que esto se vende mejor que lo que nosotros preconizamos, que es el trabajo duro y el dinero en el bolsillo del contribuyente.

En su libro plantea que la lucha por la desigualdad debe centrarse en combatir la pobreza y no en igualar a la sociedad.

Yo soy de una familia de ocho hermanos de mismo padre y madre y no podemos ser más desiguales. La igualdad por la que lucho y defiendo es la igualdad ante la ley. No creo en la igualdad de resultados ni en la de orígenes.

Varios socios del Rotary Club de Pontevedra, junto a la expresidenta del Senado.. / Gustavo Santos

¿Qué valores considera que deberían estar presentes en la política española actual?

Los valores que yo defiendo son la defensa de la propiedad, la libertad, la vida y la unidad española. Esos valores no están en todo el gobierno ‘Frankenstein’ que desgraciadamente nos gobierna.

¿Siente que sus libros son una forma de abarcar asuntos que se le quedaron en el tintero?

No, pero es cierto que cuando fui ministra no pude hacer muchas cosas que quería hacer. Por ejemplo, mejorar la calidad de la enseñanza de las humanidades. En cambio, sí he podido hacerlo al frente de la Comunidad de Madrid. Yo sigo en política y la defensa de las ideas la hago todos los días.

¿Qué opina del rumbo que está tomando España políticamente?

Me preocupa muchísimo el rumbo que está tomando el presidente Sánchez. Creí que era un gobernante socialdemócrata, al estilo de Tony Blair, que iba a hacer una política basada en la libertad, en la propiedad y en la unidad de España, pero resulta que hace todo lo contrario. Yo creo que Sánchez espera convertirse en una especie de Maduro, que si hace elecciones le importe un bledo el resultado y permanezca en el poder a pesar de ello, y si no hace elecciones, siga en el poder sin necesidad de hacerlo.

¿Qué es lo que más le decepciona de la política española?

No me decepciona nada, pero ahora miro con mucha preocupación el que la mayoría de las personas que están en política no son independientes, tienen como única fuente de alimentarse el sueldo político. Eso creo que es malo.

¿Considera a Isabel Díaz Ayuso su descendiente ideológica o piensa que representa una figura distinta a la suya?

Ayuso es la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid, es mucho mejor que yo. Lo ha tenido mucho más difícil, ha tenido que pactar con los de Ciudadanos, que lo único que querían era derrocarla para poner al PSOE en nuestro lugar.

¿Cuál considera que fue el momento más duro que atravesó en su carrera?

He tenido dos momentos duros. Uno cuando era concejal de Medio Ambiente y prohibí las podas drásticas e indiscriminadas en el arbolado de Madrid y hubo un viento muy fuerte de 110 kilómetros por hora, se cayó una rama y a una niña la dejó paralítica. Aquello fue para mí muy duro. Yo no tenía culpa, yo no soy un técnico, pero por suerte esa chica se recuperó, se casó y tuvo hijos, aunque sigue en silla ruedas. Luego también, cuando el decreto de mejora de la enseñanza de las humanidades, que había presentado Convergència i Unió, no se pudo aprobar porque el Partido Socialista, que había prometido apoyarlo, votó en contra.

¿Alguna vez se sintió tratada injustamente por los medios?

En el programa `Caiga quien caiga´, me hicieron una campaña de publicidad que no había dinero para pagarla. Yo paré en un carril bus para ir a sacar dinero del cajero y es como si hubiera atropellado a diez viejecitas.

¿Qué planes de futuro tiene?

Tengo 73 años. Ahora me ocupo de mis nietos, pero sigo y seguiré en política mientras Dios me dé salud, aunque no esté en la primera fila. También escribo en el periódico ‘The Objective’, allí tengo un podcast que se llama ‘El Rincón de Espe’. Además, colaboro en programas de radio y televisión.

Luis Quiles, presidente del Rotary Club de Pontevedra, con Esperanza Aguirre. / Gustavo Santos

«Estoy de acuerdo con Vox en las cosas más importantes»

Aguirre también dio su opinión de cara a las próximas elecciones al Gobierno de España, que de momento serían en 2027.

¿Augura un buen futuro para el Partido Popular en las próximas elecciones estatales?

Yo creo que sí, lo auguro yo y lo augura todo el mundo. La mayoría absoluta no creo que tengamos, habrá que entenderse con Vox y a mí eso no me parece mal. No hay que hacer caso al PSOE, Vox es un partido perfectamente constitucional, con el que yo no estoy de acuerdo en algunos aspectos, pero sí en las cosas más importantes.

¿Quién cree que sería el representante ideal de cara a esa jornada electoral?

Evidentemente Alberto Núñez Feijoo, ¿si no quién va a ser?