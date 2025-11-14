El Museo acoge la obra de Leopoldo Varela
El Museo de Pontevedra presenta esta tarde a partir de las 1.00 horas la exposición «Leopoldo Varela, a forza da cor», dedicada al artista plástico gallego que desarrolló su carrera pictórica en el último tercio del siglo XX. La muestra monográfica del pintor fallecido en 2007 podrá visitarse hasta el 11 de enero.
