Una fisioterapia sin brecha de género

Más de 200 investigadores y profesionales participan en el I Congreso Internacional de Fisioterapia no Deporte Feminino, un foro académico de la Cátedra Deporte e Saúde del campus pontevedrés, que promueven la UVigo y la Diputación. Con la participación de especialistas de diferentes ámbitos, el congreso inaugurado ayer en la Facultade de Fisioterapia tiene como objetivo dar «respuesta a una realidad que, hasta ahora, permaneció en uno segundo plano: la brecha existente en la investigación sobre deporte en mujeres», según destacó su directora, la profesora Rocío Abalo.

El punto de partida de un congreso que propone «una temática novedosa» es que las diferencias entre hombres y mujeres deportistas derivadas de «factores biológicos, como la anatomía, la biomecánica y, especialmente, los hormonales» hacen necesaria incorporar la perspectiva de género a la investigación sobre cuestiones como la prevención y el tratamiento de lesiones. «Es un paso imprescindible hacia una práctica deportiva más igualitaria, segura y basada en la evidencia», subrayó Abalo en la inauguración de este congreso, que contó con la participación del rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; el vicepresidente de la Diputación; Rafael Domínguez; la vicerrectora del campus, Eva María Lantarón; la decana de Fisioterapia, Mercedes Soto, y la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda.

Con cerca de 120 participantes presenciales, el congreso combina la presentación de comunicaciones con una serie de conferencias divulgativas abiertas al público. Su objetivo, recordó Soto, es «poner el foco en la fisioterapia» en el deporte femenino, «un campo que durante mucho tiempo permaneció a la sombra, tanto en la práctica clínica cómo en la investigación y en la formación académica». En ese sentido, la decana subrayó que la «la fisioterapia deportiva en mujeres no puede seguir basándose en modelos diseñados para hombre»”, dadas esas diferencias fisiológicas, hormonales, biomecánicas «e incluso sociales», que requieren «de un enfoque específico, actualizado y con perspectiva de género».

En esa misma línea, Reigosa señaló que «adoptar la perspectiva de género» en el ámbito de la investigación «es algo absolutamente necesario», ya que de lo contrario «aplicamos modelos y recetas que no son válidas para el 51% de la población». De ahí que el rector destacara la necesidad de promover una investigación que permita avanzar en el conocimiento «de las lesiones de deportistas femeninas» o en procedimientos «que mejoren su rendimiento».

Profesor de la Universidad de Valladolid, Diego Fernández Lázaro fue el encargado de impartir la conferencia inaugural, centrada en los factores biológicos y genéticos que influyen en el «alto índice de lesionabilidad» de las mujeres deportistas. En este relatorio, ahondó tanto en los aspectos anatómicos, biomecánicos o hormonales, como en factores genéticos implicados en lesiones musculares y ligamentosas. A continuación, la médica especializada en rendimiento y salud femenina Cristina Salazar abordó el «nuevo estándar de entrenamiento» en mujeres, tanto en el ciclo menstrual como en la menopausia.

La actividad se retoma hoy con una conferencia de Augusto Pascoal, profesor de la Universidad de Lisboa, centrada en el «papel del ejercicio terapéutico» en la recuperación de la función abdominal tras el parto.