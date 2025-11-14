Un escaparate del talento gallego con alma de premio

Bolsos, pendientes, pulseras, calcetines, camisas, camisetas, zuecos, coleteros, llaveros, tazas, ceniceros, postales, cuadernos, puzzles, tazas, chales, chapas, imanes, pinturas, acuarelas, fotografías, licores, galletas... y un sinfín de artículos más están a la venta en un espacio con múltiples posibilidades en plena entrada del casco histórico de Pontevedra desde Praza de España. «Amo Galicia. Talento galego» es mucho más que una tienda, es un lugar en el que un centenar de artesanos y emprendedores gallegos (95 para ser exactos) muestran sus productos y los venden. Es casi imposible reunir más creatividad en un solo espacio.

Guillermina Sogo, argentina de nacimiento y pontevedresa de adopción desde hace dos décadas, está al frente de este proyecto que pone a Galicia por delante de todo.

Su sonrisa es estos días algo más amplia de lo habitual, si esto es posible, ya que «Amo Galicia» ha sido el único finalista de Pontevedra en los Premios do Comercio Galego 2025, que se fallaron el pasado miércoles impulsados por la Xunta de Galicia. Competía en la categoría de «Premio comercio sostible», que ganó «Arroupa», empresa gallega de inserción laboral en materia de reutilización textil de Cáritas, que cuenta con tiendas de venta de ropa y calzado usados en Pontevedra, Santiago, A Coruña, Carballo y Vilagarcía de Arousa. El otro finalista fue «Rir&Co», de Allariz (Ourense), que fue Premio Nacional de Artesanía en 2023.

«Para mí estar en una terna con una gente tan potente y que esta tienda haya sido considerada en medio de tantos comercios, ya es un premio», reconoce Guillermina Sogo a FARO.

Decidió presentar su proyecto a la convocatoria realizada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en la categoría de sotenibilidad, «por las 95 marcas que componen la tienda, por el tejido social que suponen, un desarrollo local y de kilómetro cero...». Vio el anuncio en uno de los boletines de Artesanía de Galicia y envió la documentación necesaria.

«Que hayan decidido darle un lugar a un emprendimiento como este, que rescata la cultura, la tradición y la innovación es un honor, porque yo voy en nombre de todos ellos. Estoy muy contenta», confiesa.

«Hoy ya estamos aquí de nuevo, tras el mostrador vendiendo, haciendo paquetes, pero yo espero que la repercusión institucional de estos premios sea importante. Solamente haber sido finalista ya me parece interesante», resume.

Siempre en el casco histórico

«Amo Galicia» nació en 2019, por lo que la pandemia del coronavirus le pilló de lleno a los pocos meses de abrir sus puertas en el primero de sus locales, en la calle San Román.

«Poco a poco se han ido incorporando marcas. Algunas de ellas bajo el auspicio de Artesanía de Galicia y otras no. Lo que sí intentamos es tener una oferta variada», explica.

De este modo, cada cierto tiempo la tienda actual, entre las calles Alhóndiga y Bastida, detrás de la casa consistorial, ofrece novedades, como es ahora la colaboración de las editoriales Kalandraka (de Pontevedra) y Aira (de Allariz), «con las que hemos creado el Recuncho de Contos, que hasta ahora no había».

No es la única propuesta novedosa de «Amo Galicia», ya que cada cierto tiempo se crean escaparates temáticos temporales, por el Entroido, la Semana Santa, la Navidad...

Asimismo, está el escaparate Arte Habitable, que se cede a las diferentes marcas, visibilizando proyectos interesantes, «algunos que ya son medios de vida para sus creadores y otros que podrían transformarse en ello».

Todas estas cuestiones puntuaron en su memoria de presentación a los Premios do Comercio Galego de la Xunta.

Las raíces gallegas de Guillermina Sogo, también fotógrafa, se remontan a uno de sus abuelos, de Ourense. «Yo me vine a vivir a Pontevedra hace unos veinte años. Tengo una hija de 16 años que ya habla mejor galego que muchos. Estoy enamorada de Galicia, de ahí el nombre de la tienda, en coherencia con este sentimiento. Lo de talento galego es para que se entienda la idea de negocio», indica.

«Amo Galicia. Talento galego» no tiene nada que ver con ser una tienda de «souvenirs» gallegos. Es más, su clientela son tanto personas de fuera como de la propia ciudad, que aprecian la artesanía de la comunidad autónoma como un valor añadido al producto, una cuestión que también fue valorada en la convocatoria Comercio Galego.