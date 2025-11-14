La diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez ofrece una clase magistral en Pontevedra

La próxima semana estará repleta de actividades previas a la gala de los Feroz 2026, que será en enero próximo. Visitarán Pontevedra Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario nominada a los Goya en siete ocasiones; la periodista Concha Barral, que compartirá algunas curiosidades de las grandes divas del celuloide y de las tablas en España, tras disfrutar de ‘Función de noche’; y la Academia Galega do Audiovisual propone varias mesas de debate sobre los ‘Procesos de escritura: guión, interpretación y montaje’.

El 19 de noviembre, la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez será recibida en el Concello para firmar en el libro de honor de la ciudad y después impartirá una clase magistral en la Facultade de Deseño, con entrada libre hasta completar aforo.

Rodríguez, diseñadora de vestuario de cine y televisión además de presentadora y colaboradora televisiva, compartirá con los asistentes su perspectiva profesional como estilista para cine y series, su proceso creativo y su visión del sector. Una charla que ya se realizó el año pasado con la colaboración de Debut, la pasarela del máster en Dirección Creativa e Deseño en Moda que se imparte en Pontevedra, y moderada por Lola Dopico, coordinadora del máster de Dirección Creativa e Deseño en Moda de la UVigo.

Cristina Rodríguez ha estado nominada a los Goya en siete ocasiones en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, por sus trabajos en ‘Malnazidos’, ‘Explota, explota’, ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’, ‘Tarde para la ira’, ‘Por un puñado de besos’, ‘3 bodas de más’ y ‘El cónsul de Sodoma’. En 2019 ganó un Premi de l’Audiovisual Valencià por el vestuario de ‘Vivir dos veces’. El público también la conoce como jurado del programa de televisión ‘Cámbiame’.

Al día siguiente por la mañana, la Academia Galega do Audiovisual organiza la jornada ‘Procesos de escritura: guión, interpretación y montaje’ en la Facultaed de Comunicación tambien con entrada libre hasta completar aforo.

Con estas mesas redondas, la Academia y sus profesionales buscan subrayar la idea de que el guión es una herramienta de diálogo entre distintos oficios y sensibilidades. Y, al mismo tiempo, se ofrece al público una oportunidad para conocer los procesos internos que dan forma a las historias que llegan a la pantalla. Programa disponible en este enlace.

Este evento, organizado con el apoyo del Concello de Pontevedra, se enmarca dentro de la colaboración de la Academia Galega do Audiovisual con los Premios Feroz 2026, reforzando su compromiso con la formación, el debate profesional y la visibilidad del talento gallego en el ámbito audiovisual.

Y en la tarde del jueves 20 disfrutaremos de la tercera cita del ciclo de cine Pioneras: películas y coloquios con mujeres clave en la cinematografía española. Será el turno de ‘Función de noche’ de Josefina Molina, que llevó la auto-ficción a otro nivel con este documental tan especial. La periodista Concha Barral nos compartirá algunas curiosidades de las grandes divas del celuloide y de las tablas en nuestro país, junto a la también periodista Belén López.

En la película -híbrido entre el documental y la ficción- Lola Herrera y Daniel Dicenta se interpretan a sí mismos y exponen, sin cortapisas, las heridas de su matrimonio roto. Se trata de un filme valiente, adelantado a su tiempo y que rompió esquemas.

Concha Barral es periodista y ha sido directora de comunicación para artes visuales y escénicas. En el Teatro Español de Madrid fue jefa de prensa por cuatro años (2005-2009). Ha dirigido programas en Radio Nacional de España como ‘La noche del teatro’, ‘El Farol’ y ‘La calle 42’, junto a José María Pou.

Las entradas a todas las sesiones son gratuitas previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España de Pontevedra, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo. Máximo, cuatro entradas por persona.