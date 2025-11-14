Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los dibujos de Castelao inspiran un desfile de trajes tradicionales

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra organiza el próximo jueves, 20 de noviembre, una pasarela de trajes tradicionales gallegos inspirados en las pinturas y dibujos de Castelao en colaboración con la asociación etnográfica Sete Espadelas.

Se celebrará en el Pazo Provincial a partir de las 19.00 horas y las personas interesadas en asistir deberán confirmar su asistencia a través del correo electrónico protocolo@depo.gal. La indumentaria fue de los primeros elementos que Castelao incorporó como identitario en la caracterización social de sus personajes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents