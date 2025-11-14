Fin da mellora do ramal do Camiño Fonteiriñas
O Concello de Poio rematou a rehabilitación do ramal do Camiño Fonteiriñas, en San Xoán. As obras permiten solucionar os problemas de inundacións en terreos e viñedos da zona e mellorar o estado do firme. Tamén se traballa na mellora do firme e da rede de pluviais en Ucha de Arriba, para resolver os arrastres e inundacións nun vial con forte pendente.
