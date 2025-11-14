Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso Galego de Cooperativas de Ensino

El Hotel Carlos I de Sanxenxo acoge mañana sábado la cuarta edición del Congreso Galego de Cooperativas de Ensino, cita que congregará a unos ochenta profesionales del sector procedentes de los 32 cooperativas de enseñanza que existen en Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents