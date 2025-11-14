Un congreso cita en Sanxenxo a dueños de pisos turísticos de toda España

El Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo acogerá el día 23 el I Congreso de Viviendas de Uso Turístico, una iniciativa pionera promovida por Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia, que busca dar respuesta a las principales inquietudes de los pequeños propietarios de este modelo de alojamiento. El congreso nace con la voluntad de abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre lo futuro de las viviendas turísticas en Galicia, centrando la atención en algunas cuestiones clave que afectan directamente a su gestión diaria, como el marco normativo y fiscal que regula las viviendas de uso turístico, la comercialización y el uso del marketing digital como herramienta estratégica, y la seguridad jurídica y la convivencia en las comunidades de vecinos ante la proliferación en algunos edificios.