El Concello de Pontevedra registra 230 denuncias administrativas de MVP en este año

El uso de vehículos de movilidad personal (VMP) es cada vez más frecuente en las calles. Debido a este aumento de circulación, el Concello de Pontevedra lanza el próximo lunes 17 su tercera campaña en 2025 específica de control, que se extiende hasta el domingo 23. De hecho, en lo que va de año, se registraron un total de 230 denuncias administrativas: 205 de competencia municipal por incumplimiento de la ordenanza de "Mobilidade Amábel" y 25 por la Jefatura provincial de tráfico. La mayoría de estas infracciones derivan de circular por las aceras, que conlleva una multa de 200 euros, estar bajo los efectos del alcohol o drogas, cuya sanción puede ascender a los mil euros, o que el vehículo no disponga de la homologación necesaria, que supondría una penalización de 500 euros.

Hasta el momento, los VMP estuvieron implicados en quince accidentes. Dos de ellos, los sucedidos en la Avenida Conde Bugallal y en Reina Victoria con Pastor Días, requirieron la elaboración de atestados judiciales debido a su gravedad. Además, se realizaron 45 inmovilizaciones de estos vehículos.

Cabe destacar que, a partir de enero del próximo año 2026, los usuarios de los VMP deberán contar con un seguro obligatorio y registrar el vehículo en la Dirección General de Tráfico. Asimismo, los VMP que se comercialicen a partir de esa fecha, tendrán que presentar un certificado de características.

Durante esta campaña, se pondrá el foco en la vigilancia de las calles del centro, como Michelena, Gutiérrez Mellado y Peregrina, así como en los alrededores de los centros escolares, donde se registran quejas por velocidades altas. Se recuerda que un patinete eléctrico nunca podrá superar los 25 kilómetros por hora.

La Policía Local tiene habilitado un correo electrónico para resolver cualquier duda: policialocal@pontevedra.eu