El Concello lanza una campaña con el fin de reducir y reutilizar los residuos

El Concello de Pontevedra inició ayer la campaña informativa «Un modelo nuevo. Un modelo mejor», sobre el nuevo sistema de gestión y tratamiento de los residuos, con el objetivo de que se transformen en recursos. Tal y como definió la teniente de alcalde, Eva Vilaverde, «se trata de una «etapa más moderna, eficiente y sostenible». De esta forma, «lo que antes se desechaba, ahora se transforma con un nuevo valor, contribuyendo a la economía circular».

Vilaverde declaró que el nuevo modelo se irá implantando de forma progresiva en los próximos meses, avanzando así en el cumplimiento de las legislaciones ambientales. «En ese camino, es fundamental e imprescindible la separación», recordó.

Este sistema incluye un total de 4.000 nuevos colectores en la ciudad y en las parroquias. Los contenedores azules destinados al papel y al cartón suman un total de 498 y ya están colocados en las calles, el mismo número que los amarillos para envases. Además, los recolectores grises sustituyen a los verdes, dirigidos a la fracción «resto».

La campaña también abarca el modelo de compostaje, tanto de manera individual como comunitaria, dentro de la gestión de la fracción orgánica. «El objetivo es pasar de 31 centros de compostaje comunitarios a 100», apunta Vilaverde. A su vez, señala que «el compostaje individual en el rural pasa de ser voluntaria a ser obligatoria». Con relación al compostaje, se analizará la situación en el rural y se informará a los residentes de la nueva normativa. Por su parte, en el centro urbano se empezará por la colocación de doce nuevos recolectores comunitarios.

Asimismo, la campaña da a conocer los nuevos servicios, vehículos y profesionales incorporados.

Se adjudica la obra del pabellón de Monte Porreiro

El Concello de Pontevedra ya ha adjudicado la construcción del nuevo pabellón deportivo de Monte Porreiro, enfocado en el tenis de mesa, así como de la reurbanización del espacio público de su entorno. Finalmente, la empresa encargada para llevar a cabo este proyecto fue Construcciones Ramírez S. L., que realizará la obra con un presupuesto de 6.278.170,24 euros en un plazo de 30 meses, según informa la teniente de alcalde, Eva Vilaverde. Asimismo, el plazo de garantía pasa a ser de tres años. A la espera de la documentación requerida, la construcción espera iniciarse en enero del próximo año 2026.Además, la obra abarca la construcción de una nueva plaza pública sobre la cubierta del pabellón, enlazando así la calle Alemania con la Reino Unido. El área cuenta con una «gran pérgola» de 18 metros cuadrados, con nuevos espacios deportivos al aire libre.Por otro lado, el pabellón se sitúa semisoterrado y cuenta con dos niveles, con una superficie total de 3.624 metros cuadrados. El primer nivel albergará la pista deportiva, los vestuarios, gimnasios y el almacén, mientras que en el piso superior estarán las oficinas y las gradas, con un aforo de 320 espectadores sentados y 200 de pie.