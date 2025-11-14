Casa caseta del Pazo de Nadal se alquila por 800 euros
REDACCIÓN
Nauta Sanxenxo ya tiene en marcha el plazo de inscripción para participar en el mercadillo navideño de la carpa del Pazo de Nadal que estará abierta del 5 de diciembre al 5 de enero. Los interesados deben rellenar un formulario de manifestación de interés y podrán consultar las bases, disponibles en la web municipal del Concello de Sanxenxo y en las redes sociales municipales. La participación en el mercado estará sujeta a criterios de diversidad de sectores, calidad de las propuestas, originalidad de los productos y equilibrio territorial, con el objetivo de ofrecer una muestra representativa y plural del talento y la creatividad local. El precio de participación será de 800 euros por caseta, que deberán ser abonados a Nauta Sanxenxo.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 41.407 euros
- Vivenda busca suelo para más pisos públicos en Pontevedra al no ceder la demanda: 1.385 familias