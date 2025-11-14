Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa caseta del Pazo de Nadal se alquila por 800 euros

REDACCIÓN

Sanxenxo

Nauta Sanxenxo ya tiene en marcha el plazo de inscripción para participar en el mercadillo navideño de la carpa del Pazo de Nadal que estará abierta del 5 de diciembre al 5 de enero. Los interesados deben rellenar un formulario de manifestación de interés y podrán consultar las bases, disponibles en la web municipal del Concello de Sanxenxo y en las redes sociales municipales. La participación en el mercado estará sujeta a criterios de diversidad de sectores, calidad de las propuestas, originalidad de los productos y equilibrio territorial, con el objetivo de ofrecer una muestra representativa y plural del talento y la creatividad local. El precio de participación será de 800 euros por caseta, que deberán ser abonados a Nauta Sanxenxo.

