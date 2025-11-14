A Campaña do 25N de Poio, nas aulas
Un obradoiro con alumnos do IES cuestiona os roles de xénero tradicionais
O Concello de Poio puxo en marcha esta semana o obradoiro «Desarmando masculinidades, reconstruíndo feminidades» no IES, unha das actividades incluídas na campaña municipal polo 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O alcalde, Ángel Moldes, e a concelleira de Igualdade e Benestar, Natividad Torres, participaron na primeira das sesións co alumnado de 4º da ESO, que se desenvolverán ao longo deste mes no centro educativo.
Esta iniciativa forma parte da programación de actividades que o Concello organiza durante o mes de novembro co obxectivo de previr, sensibilizar e concienciar á cidadanía fronte ás violencias machistas. A campaña deste ano, baixo o lema «Construíndo o home do futuro. 25N, novas masculinidades», pon o foco na mocidade e na educación en igualdade como ferramentas fundamentais para combater a violencia de xénero.
A través do xogo serio e da creación de modelos simbólicos con legos, axúdase ao alumnado a conectar coas súas emocións, vivencias e percepcións sobre o que significa ser home ou muller, promovendo unha experiencia na que poñer en dúbida crenzas limitantes sobre o xénero e construír novas narrativas máis libres e xusta.
