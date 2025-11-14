Un camino vecinal de Marín se convertirá en un nuevo acceso rodado al Lago Castiñeiras

El Concello de Marín ha firmado un convenio con la Consellería de Medio Rural para incluir dentro del Plan de Infraestruturas Rurales PIR 2026 la financiación del proyecto de acondicionamiento y pavimentación del camino municipal de A Grela, con una inversión de casi 50.000 euros. El camino ahora carece de firma y apenas pude ser utilizado y se quiere convertir en un acceso rodado.

Según explica el gobierno local, «este proyecto permitirá la mejora integral de uno de los caminos que conecta los núcleos de A Grela y O Igrexario, con una longitud de 150 metros, que en este momento carece de firme y que se encuentra en unas condiciones que apenas permiten su uso para el tráfico rodado». También se quieren aliviar los atascos en la zona y disponer de una alternativa viaria a la carretera actual.

Se contempla el acondicionamiento y ensanche de la plataforma hasta llegar a los 5,70 metros, creando también una cuneta de hormigón para el drenaje. Con esta actuación «se mejorará enormemente la seguridad vial en el acceso al Lago Castiñeiras, uno de los entornos naturales más importantes del municipio, habilitando una subida alternativa a la existente, que no permite el paso de dos vehículos en direcciones contrarias con facilidad. También se resolverán los problemas de ‘tapón’ de tráfico el que a veces se producen en el núcleo, sobre todo cuando pasan camiones de mayor tamaño», según añade el Concello.