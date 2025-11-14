Caldas se moviliza contra la Variante Oeste el próximo 29 de noviembre

Caldas de Reis se moviliza saliendo a la calle el próximo sábado 29 de noviembre para exigir que no se ejecute el estudio de la Variante Oeste tal y como está planteado en la actualidad, en el que se incluye la construcción de un acceso al puerto de Vilagarcía de Arousa.

El Salón de Plenos acogió este viernes la presentación de esta manifestación, que saldrá a las 12.00 horas de la explanada del Hotel Sena y recorrerá las calles Juan Fuentes Echeverría y Pedro Mateo Sagasta, hasta finalizar en la Praza das Palmeiras, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Con el objetivo de facilitar la participación en esta marcha, se pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de autobuses, que pasarán por todas las parroquias.

Esta nueva movilización social en contra de la propuesta formulada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está impulsada por las plataformas vecinales de las parroquias de Bemil, Arcos, Santa María, Godos y Saiar, y cuenta con la colaboración del Concello.

Los representantes de estas plataformas, que se oponen al estudio de la Variante Oeste, hicieron un llamamiento para que, en esta movilización, tomen parte todos aquellos vecinos y vecinas que se sientan afectados por una actuación que, tal y como está planteada, produciría un impacto muy negativo en diferentes lugares del ayuntamiento. “Queremos que nuestro mensaje contra este proyecto le llegue a los políticos que tienen que tomar la decisión final”, señaló José Panadero, portavoz de las agrupaciones. “Vamos a dejar muy claro que esta actuación cuenta con el total rechazo y oposición de nuestro pueblo”, recalcó, al tiempo que confirmó que “estamos dispuestos a llegar a donde sea necesario para conseguir que la Variante Oeste solo se haga realidad sin que resulte nociva para el Concello y sin que ponga en juego el futuro de viviendas, negocios y de nuestra gente”. Las plataformas también mostraron su malestar “por el trato que recibimos por parte del ingeniero de Carreteras que tiene que responder a nuestros alegatos”. Los representantes vecinales comentaron que este técnico se refiriera a ellos como “un grano en el culo”, lo que "supuso una motivación más para continuar con esta lucha”.

Cabe destacar que la pasada semana se entregaron en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra unos 4.700 alegatos contra el estudio. En este sentido, el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, que estuvo en la presentación de la manifestación, recordó que el Concello, al igual que las plataformas, defienden que la construcción del acceso al puerto de Vilagarcía se lleve a cabo en un proyecto separado.