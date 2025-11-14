Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borela acollerá a Festa do Bolo de San Martiño

O Concello de Cerdedo-Cotobade celebra a XXVII edición da tradicional Festa do Bolo de San Martiño de Borela. A programación comezará ás 13.00 horas coa misa solemne, seguida dunha sesión vermú amenizada por Os Afoutes do Canón de Pau. Xa pola tarde ofrecerase a tradicional degustación do bolo de San Martiño.

