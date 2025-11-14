«Boas prácticas en igualdade» reparte 16.000 euros a once entidades sociales

La Diputación entregó ayer a once entidades de la provincia los Premios de Boas Prácticas en Igualdade, que repartieron 16.000 euros. En la categoría de mejor iniciativa social fueron reconocidas A Morada Rosa de Vigo y Érguete-Integración, mientras que en la de mejor iniciativa cultural, la Asociación Cívico Cultural Xiria de Cangas y la Compañía Caracol de Cambados. En la de mejor iniciativa deportiva: Traviesas Hockey Club de Vigo y la Asociación Libélulas BCS Pontevedra. En la categoría de mejor iniciativa educativa, la Diputación distingue con el primero premio el CEIP Rosalía de Castro de Vilagarcía de Arousa y con el accésit el CEIP Plurilingüe Domaio de Moaña. Además, se otorgan tres distinciones honoríficas al Centro Penitenciario de A Lama y los concellos de Marín y Silleda.