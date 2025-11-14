Axudas en Moraña para actos culturais e veciñais
O Concello de Moraña vén de aprobar as axudas en materia cultural, educativa, deportiva e veciñal a dez entidades por 16.000 euros: Noval Lira, da Terceira Idade de Moraña, Mulleres Rurais O Menhir, Coral Voces Amigas, Airiños da Amil, Amigos do Acibal, Asociación Cabalar e Cultural Monte Acibal de Amil, Moraña C.F., Asociación de Veciños de Sorrego e Portopereiro, As Moiras e Colectivo Feminista de Moraña.
