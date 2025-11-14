As IX Xornadas de Patrimonio de San Xián analizan o impacto dos incendios forestais
A previsión de mal tempo para mañá motivaría o aprazamento da andaina
REDACCIÓN
As causas que derivaron nos lumes forestais do pasado verán nos montes veciñais de Marín e a situación das zonas afectadas catro meses despois centran as IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián que, co lema «Crónica dun incendio anunciado», comezarán hoxe venres cunha charla aberta ao público no Museo Manuel Torres, a partir das 19.00 horas.
O Colectivo Monte Pituco -co apoio da Rede do Patrimonio Cultural- organiza este encontro no que intervirán o vicepresidente da Asociación pola Defensa da Ría, Benito Andrade; a xefa do Departamento de Protección Forestal do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Noela Carrera Pérez; o presidente do Instituto Galego das Terras Comunitarias, Claudio Quintillán; e o voceiro da Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, Cándido Martínez.
Os participantes neste coloquio analizarán, no plano local, a situación do monte antes e despois dos lumes, mais tamén, a nivel xeral, as perspectivas de futuro dos incendios en relación ao Plano Forestal, e mesmo experiencias encamiñadas a minimizar o impacto das lapas.
Ante o prognóstico de chuvias intensas para mañá sábado, a andaina prevista nesa xornada a partir das 10.00 horas dende a arboreda do Pornedo, posporíase para outra data cun tempo máis favorable.
Mantense a homenaxe a Xan Montenegro, o domingo, coincidindo co Día Internacional do Patrimonio Mundial, ás 12:00 horas no Carballal, ao carón do monumento dedicado a este activista social e cultural , que presidiu a Asociación Veciñal de San Xián. Falecido en xuño de 2011, familiares, amizades e compañeiros de militancia no movemento asociativo reuniranse para honrar a súa memoria e o seu legado a prol da mellora da parroquia, do mantemento das súas tradicións e do coidado do seu patrimonio.
- Primer día de confinamiento de las gallinas: «Es un trastorno, las estresa mucho»
- Varios jabalíes mueren atropellados al irrumpir en la vía rápida de Sanxenxo
- La continuidad de la A-57, más lejos que nunca: nadie quiere su enlace con Curro
- Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada
- La toxina amenaza con el cierre cautelar a los bancos marisqueros del fondo de la ría
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- La Bonoloto deja en Pontevedra un premio de 41.407 euros
- Vivenda busca suelo para más pisos públicos en Pontevedra al no ceder la demanda: 1.385 familias