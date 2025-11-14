El archivo de la A-57 lleva a Lores a pedir la mejora de la red viaria de Bora a Barro

El más que probable archivo, por parte del Ministerio de Transportes, de los dos tramos pendientes de la autovía A-57-circunvalación de Pontevedra, ha llevado al alcalde a plantear que sea ahora la Xunta la que se haga cargo de la ejecución de un anillo viario exterior que desvíe el tráfico de paso del centro urbano. Sería una circunvalación mediante carreteras convencionales ya existentes, la PO-542 de O Pino a Bora, y la PO-224, desde Ponte Bora hasta Barro, pasando por Xeve.

Miguel Anxo Fernández Lores, manifestó ayer su «preocupación ante el histórico déficit de infraestructuras de la ciudad de Pontevedra, más concretamente, la inexistencia de una circunvalación exterior que permitiera conectar el sur, el este y norte del territorio». Ese déficit se resolvería con la A-57, pero su extrema lentitud de tramitación, la notable oposición vecinal y la postura ahora contraria de PP y PSOE a su prolongación, frenan esa alternativa.

El regidor explicó que confirmó sus «temores», después de señalarse desde el ministerio que no se quiere ejecutar la circunvalación proyectada en su momento, y se espera que el próximo lunes se rechacen definitivamente los dos tramos que faltan.

«Pontevedra es la única cabeza de provincia que no tiene circunvalación», y ante la no ejecución de esta obra, «no puedo consentir que la ciudad quede sin alternativas. La prioridad es resolver la conexión imprescindible entre el este y el norte de la ciudad de alguna manera».

Así, desde el Concello de Pontevedra, Lores señaló que una posible alternativa podría ser la mejora de la carretera autonómica PO-224. Esta carretera debe ser objeto de un estudio «con cariño» para mejorar su trazado y aumentar su capacidad y seguridad. Se trata de un trazado de unos 11 kilómetros.

El alcalde ya comunicó formalmente esta demanda a la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, indicando que «se trata de un deber del alcalde para mejorar la conexión de los pontevedreses, y no de un capricho». La conselleira manifestó su interés en estudiar esta propuesta.

El grupo municipal del BNG presentará en el pleno del próximo lunes una enmienda de adición a las mociones del PP y del PSOE, solicitando formalmente a la Xunta de Galicia la mejora de esta PO-224.