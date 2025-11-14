Aplazan el mercadillo de segunda mano

El Concello de Pontevedra anuncia el aplazamiento del mercado de trueque y segunda mano Segundo Premio da Parda, que estaba previsto para este fin de semana. La fecha acordada será el próximo 22 de noviembre y tendrá lugar en O Gorgullón, de las 11.00 a las 16.00 horas en la plaza de A Citara, frente al centro social.