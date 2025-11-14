Alumnos italianos no colexio San Clemente

O CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar acolle ata hoxe a un grupo de estudantes italianos de 6º de primaria que viaxaron a Caldas da man do programa Erasmus+ da Unión Europea. Son 13 almnos chegados unha vez subsanados os problemas derivados da obras no centro e recuperada a normalidade que a escola tiña antes do mes de setembro. Proceden do Instituto Comprensivo Folgore da San Gimignano da Toscana.