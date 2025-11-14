Almeida cumple 20 años en el Principal

El cantante brasileño, Gustavo Almeida celebra esta noche el veinte aniversario de su primer disco «Por si me escuchan…» con un concierto especial en el Teatro Principal de Pontevedra. La actuación se desarrollará a partir de las 21.00 horas y las entradas todavía no se han agotado. Los interesados pueden comprar de forma anticipada la suya a partir de 15 euros a través de la página web.