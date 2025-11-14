Almeida cumple 20 años en el Principal
El cantante brasileño, Gustavo Almeida celebra esta noche el veinte aniversario de su primer disco «Por si me escuchan…» con un concierto especial en el Teatro Principal de Pontevedra. La actuación se desarrollará a partir de las 21.00 horas y las entradas todavía no se han agotado. Los interesados pueden comprar de forma anticipada la suya a partir de 15 euros a través de la página web.
