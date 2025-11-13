La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, Premio Ramón Otero Pedrayo 2025

La Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra fue galardonada esta mañana con el Premio Ramón Otero Pedrayo tras la deliberación del jurado. La entidad, a sus cien años de vida, fue crucial para la cultura gallega desde su creación y por ello, desde la organización, han querido premiar esa labor.

El veredicto fue dado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto a personalidades de la Xunta de Galicia, el presidente de la Fundación Otero Pedrayo y el diputado de Cultura, Juventud y Reto demográfico y Desarrollo rural, Jorge Cubela. La decisión, según comentan las autoridades competentes, fue sencilla y no se sometió a una segunda votación, por lo que la candidatura de la coral pontevedresa no se hizo de rogar para ser finalmente la agraciada sobre el resto de posibels ganadores.

El evento oficial de entrega del premio a la Sociedad Coral Polifónica de Galicia, según lo anunciado por el presidente provincial, será el próximo jueves, 11 de diciembre de 2025, a las 12.00 horas en el Pazo Provincial.