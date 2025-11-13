El sector de la construcción insiste en reivindicar profesionales cualificados
La Asociación de Constructores de Pontevedra informa de la situación actual del sector en un desayuno informativo celebrado ayer, en el que participó el presidente de la Diputación
El sector de la construcción está actualmente en auge, pues «ahora mismo está en un momento de alta capacidad de trabajo, ya que hay mucha inversión tanto pública como privada en obras civiles y viviendas». Así lo indicó ayer Miguel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), en un desayuno informativo organizado por los socios y colaboradores de la entidad en el Casino Liceo pontevedrés.
Una cita, por cierto, a la que también acudió el presidente de la Diputación, Luis López, a quien le transmitieron las inquietudes del sector.
Sobre todo poniendo el foco en las problemáticas que existen en torno a la falta de profesionales cualificados que puedan ejercer en este «momento de alta capacidad de trabajo» a la que se enfrentan, una demanda de la que llevan alertando tiempo.
«Es un reto muy importante que tenemos por delante, no solo en Galicia, sino en toda España, y es un reto que estamos dispuestos a asumir, buscando soluciones que palíen las necesidades que tenemos de profesionales», declaró Caruncho.
Según indica, ante esta adversidad «estamos atinando con la construcción industrializada», destacando que están buscando soluciones y sistemas alternativos de construcción «para poder abarcar toda esta gran cantidad de trabajo que se nos viene encima», pues el presidente de la ACP alega que «la construcción siempre fue un sector que se logró reinventar después de todas las crisis que hubo», poniendo de ejemplo la del año 2008.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, acompañado del vicepresidente, Rafa Domínguez, mostró su interés por escuchar «todas y cada una de las necesidades» que plantea la ACP, definiendo a la entidad provincial como un «aliado leal» que «articula planes de inversiones».
López declaró que «el sector es clave y juega un papel muy importante en el futuro de una provincia más competitiva y más justa», comentando que «el futuro pasa por todas esas vicisitudes que tienen que ver con personal, las trabas o los alargamientos de los plazos».
Además, el presidente de la Diputación trasladó a los asistentes al desayuno informativo «la preocupación que hay en los concellos» por ese gran volumen de trabajo y la dificultad de cumplir los plazos previstos en los contratos de obras públicas, a la vez que declaró que «nunca se articularon tantos mecanismos de obras» en su favor, añadiendo que «el sector de la construcción tiene que plasmar esas ideas en proyectos». Terminó señalando que en el acto iban a «recoger muchas cosas de cara a seguir apoyando a un sector clave para la provincia».
Un problema que deriva de la crisis del 2008
El sector de la construcción atravesó un duro momento debido a la crisis del 2008, cuando las empresas se vieron obligadas a «reducir al máximo» su número de empleados, tal y como indica Miguel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP).
«En ese bache tremendo, con poca cantidad de músculo, las empresas fueron capaces de salir adelante. En este caso, va a volver a pasar lo mismo, pero digamos que el ciclo es al revés», apunta Caruncho.
Además, el presidente de la ACP, establece una relación directa entre la crisis del 2008 y la actual falta de personal de la construcción cualificado, argumentando que «de aquella perdimos muchos profesionales que se fueron reconvirtiendo porque pensaron que la construcción no era una salida profesional».
Asimismo, Caruncho señala la recuperación de una gran parte de esos trabajadores mediante la realización de campañas, entre las que destacan las dirigidas a mujeres, ya que "se están incorporando a los servicios técnicos, de administración y a la gerencia de empresas, pero no al nivel de ejecución de obra".
