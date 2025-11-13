Las rutas RedeVerde invitan al entorno natural
A.L.
El proyecto RedeVerde Pontevedra, impulsado por el Concello, continúa acercando la naturaleza a la ciudadanía con una nueva actividad: las «Rutas Ambientais», un programa de paseos guiados por espacios naturales del municipio que buscan fomentar la conexión con el entorno, la educación ambiental y lo disfrute responsable de la biodiversidad local.
Las actividades están pensadas para todos los públicos, con recorridos de dificultad baja, adaptados a familias y personas con movilidad reducida.
La primera de las propuestas será este viernes, 14 de noviembre, en horario de —de 10.00 a 12.00 horas— y los días 15 y 16 de noviembre, con diferentes turnos de mañana —de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas—. Estas rutas discurrirán por el Espacio Natural de Interés Local (ENIL) de A Xunqueira de Alba. La segunda actividad se celebrará los días 22 y 23 de noviembre, de 10.00 a 12.00 y de 12.00 a 14.00 horas, por el entorno del río de Os Gafos.
La inscripción es gratis porque cuenta con el apoyo de fondos de la UE Next Generation.
