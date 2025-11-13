Los recursos de Xuventude y Reto Demográfico suman 1,4 millones

La Diputación de Pontevedra incrementa en un 14% los recursos destinados a Xuventude y Reto Demográfico, que ascienden a más de 1,4 millones de euros en 2026.

Con este importe, el gobierno provincial avanzará en el cumplimiento de las líneas del I Plan Estratéxico Provincial da Xuventude que acaba de ser aprobado en el pleno celebrado en octubre y, según señalan fuentes provinciales, en otros exitosos programas como los campamentos de A Lanzada, el Plan +Xuventude, Vive O Rural, la línea de ayudas O Teu Espazo Xuvenial, Pontevedra Literaria o en los Premios de xuventude, así como +Reto Dixital, para fomentar la capacitación digital de las personas mayores de 50 años pertenecientes a los ayuntamientos de reto demográfico. De la misma manera, tal y como explicó el diputado de este área, Jorge Cubela, se lanzarán nuevas iniciativas como el recientemente presentado En Plan Ben o talleres de formación para adolescentes, con el objetivo de avanzar en políticas públicas que pongan el foco en la mejora de la calidad de vida de la juventud de la provincia de Pontevedra.

Jorge Cubela recordó que, desde la puesta en marcha de Xuventude y Reto Demográfico en el año 2024, y con el presupuesto aprobado para el 2026, serán más de cuatro millones de euros los recursos dirigidos por el gobierno provincial a estas áreas. Cubela señala que «si había un sector de la población abandonado hasta que empezamos a gobernar nosotros en la Diputación, ese era la juventud», defendiendo así su apuesta por los jóvenes de la provincia y la lucha contra la despoblación.