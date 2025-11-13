Las propuestas del Noites Abertas crecen respecto a la pasada edición

La XXVII edición de Noites Abertas contará con 93 actividades durante esta convocatoria del ocio nocturno. Tras el análisis y selección de proyectos por parte de los servicios técnicos municipales, el certamen se desarrollará durante el primer trimestre de 2026 dentro de la programación de la Concellería de Juventud.

El filtrado justifica a cada entidad los motivos de la elección o no de su propuesta. Además, suele ser necesaria una negociación para realizar alguna modificación en las fechas, público al que se dirige, horario o lugar de celebración.

Estas modificaciones y la elección de las actividades se realizan con el objetivo de completar un programa que atienda a los diferentes intereses de la juventud pontevedresa y que resulte «equilibrado, plural y atractivo», explican.

En total participaron 76 entidades en la convocatoria, lo que supone «un crecimiento del 9% con respecto a las del año pasado». También se incrementó el número de proyectos, que alcanzó los 165 frente a los 158 de los recibidos en la pasada edición.

En cuanto a los tipos de entidad, el mayor incremento se produjo en las iniciativas presentadas «por autónomos y pequeñas empresas, sobre todo locales o de la comarca de Pontevedra», sostienen desde el Concello.

El programa definitivo de actividades será presentado en enero, y contará, además de estas 93 actividades, con alguna propuesta lanzada por el propio Concello, como actividades musicales del Local de Música.