Poio, epicentro de un pequeño terremoto de madrugada

El municipio de Poio ha sido en la madrugada de este jueves el epicentro de un pequeño terremoto registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ocurrió alrededor de las seis de la madrugada y de magnitud 2,2.

El ING localiza el temblor a doce kilómetros de profundidad y no hay constancia de que haya sido sentido por la población.

El seísmo se produce unos días después del registrado en Silleda el pasado sábado. Fue de una magnitud algo más alta, 3.3, y a menor profundidad, 5 kilómetros, por lo que sí fue notado por algunos vecinos.

Entonces se apuntó la posibilidad de que fuera provocado por una gran acumulación de agua en el subsuelo. El de Poio se ha producido en plena borrasca Claudia, con unas precipitaciones acumuladas de más de 120 litros por metro cuadrado en menos de cuatro días.