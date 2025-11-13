Marín presenta una campaña contra todos los tipos de violencia machista

Las violencias del machismo más clásico y las de las propias «de nuestro tiempo» han inspirado a la ilustradora María Lapido a crear la imagen que presidirá la campaña de Marín por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres (25-N), que fue presentada ayer.

El sexting, el ciberacoso y el peligro de la permeabilidad de los discursos machistas en la gente joven a través de las redes sociales son algunos de los peligros que se destacarán en la declaración institucional del 25N, que extenderá sus actividades a los centros educativos a través de la divulgadora y escritora, Emma Larreta, superviviente a la violencia machista

El acto institucional del 25-N se celebrará en el salón de plenos a las 13.00 horas, cuando se entregará el Premio Lazo Violeta.