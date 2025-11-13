La gripe A se adelanta y pone en riesgo a los grupos vulnerables en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

Llegan el otoño y el invierno y con ellos los virus respiratorios y la gripe. Sobra decir que estas semanas están siendo ajetreadas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tanto en los centros de salud como en los servicios de Urgencias, ya que son numerosos los casos de infecciones entre la población, muchos de ellos debido al cambio brusco en la climatología.

Las cifras de ingresos, eso sí, por el momento no son elevadas, aunque también está en manos de la población frenarlas. Por un lado haciendo uso de la vacunación y por otro de las medidas básicas preventivas: higiene de manos, uso de mascarillas y distancia de seguridad evitando los sitios cerrados con poca ventilación y llenos de gente, así como el contacto con niños pequeños, especialmente los que acuden a guardería, en el caso de los mayores.

«Sobre todo hay bastante gripe», confirma a FARO Juan Carlos Rodríguez, jefe del servicio de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP). Este especialista informa de que «ya el año pasado aumentó bastante la gripe y este también bastante más». Encuentra la explicación no en que el virus sea más patógeno, sino a que «se han rebajado mucho las medidas de protección» respecto a la pandemia del coronavirus.

«El primer año, con un COVID muy importante, todos nos pusimos mascarilla y seguíamos las medidas de higiene y la gripe prácticamente no existió, no hubo casi casos», resume.

Es por ello que desde el servicio de Medicina Interna se quiere enviar este mensaje a la población para que recupere aquellas medidas.

Mayores de 70 años

«Los grupos de alto riesgo de enfermar son los que tienen que adherirse nuevamente a estas medidas. Son los mayores de 70 años, porque cuanto más edad, más riesgo, y si tienen pluripatologías asociadas, cuantas más, más riesgo. Así, una persona de más de ochenta años con diabetes e insuficiencia cardíaca tiene mucho más riesgo de ingresar y de poder fallecer por complicaciones», recuerda.

Ese sería el principal grupo de riesgo, pero hay más: aquellas personas que viven en residencias, las inmunodeprimidas graves (trasplantados, con tratamientos biológicos, etc...) y las embarazadas, «en las que la vacuna es totalmente segura».

En este sentido destaca determinados fármacos, muy eficaces para frenar la propagación del virus, como es el Oseltamivir, «que con la sospecha clínica en grupos de riesgo es muy seguro: se toma un comprimido cada doce horas durante cinco días». Eso sí, es necesaria la receta médica para su administración.

La gripe predominante es la A. «Cuando se complican las cosas la gripe A siempre es mucho más grave. Por ejemplo, en las cuatro grandes pandemias que hubo siempre fue gripe A, nunca la B», explica Juan Carlos Rodríguez.

Necesidad de protegerse

La campaña de vacunación contra los diferentes tipos de gripe y el coronavirus todavía está en pleno desarrollo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Recuerda Rodríguez que «es una vacuna totalmente segura que se puede dar en embarazadas y que ahora hay una modalidad para niños».

Según los últimos datos oficiales de la Consellería de Sanidade, en el área sanitaria se han vacunado ya contra la gripe un 72,94% de los mayores de 80 años, así como un 45% de las personas que tienen entre 70 y 79 años.

Respecto al COVID, los porcentajes son, como es habitual, bastante menores: el 59,43% de los mayores de 80 años y el 32,22% de los de 70 a 79 años.

La vacuna tarda en lograr su efecto protector dos semanas. Además, se anima a los profesionales sanitarios a vacunarse por su contacto directo con la población.