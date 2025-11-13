Las fuerzas de seguridad serán reconocidas el 25-N en Pontevedra

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra trabaja en las acciones que se llevarán a cabo el próximo día 25, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres (25-N). El programa incluye colaboraciones con ayuntamientos, oficinas y sedes de servicios estatales, la Universidade de Vigo y un reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

De este modo, el acto central del próximo 25N en la Subdelegación incluirá, además de la declaración institucional del subdelegado, Abel Losada, un reconocimiento oficial al trabajo de los equipos VioGen de las cinco compañías de la Guardia Civil, radicadas en Pontevedra, Vigo, Tui, Cambados y Lalín.

También recibirán la distinción las cuatro Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de las Comisarías de Policía Nacional de Pontevedra, Vigo-Redondela, Vilagarcía y Marín.

«Queremos reivindicar VioGen y poner en valor el trabajo, que va mucho más allá del deber, que hacen las mujeres y hombres de estos equipos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son los que están al pie del cañón en una lucha policial que se hace los 365 días del año», afirmó Abel Losada.

«Un trabajo imprescindible y silencioso que permite a las más de 1.900 mujeres de esta provincia que están en la base de datos VioGén vivir sin miedo o, como mínimo, con menos miedo», añadió.

Hay que recordar que la Subdelegación del Gobierno impulsó un proyecto pionero para poner a disposición de cinco ayuntamientos de la provincia (Sanxenxo, Moaña, Lalín, Redondela y Ponteareas) otras tantas campañas de prevención y lucha contra la violencia de género. El diseño de las campañas fue desarrollado en el marco de un programa de Aprendizaxe-Servizo (APS) de la Universidade de Vigo para la Subdelegación. El trabajo está a cargo del alumnado del Máster de Publicidade de la UVigo y coordinado por la decana de Ciencias Sociais, Emma Torres. Varias de estas campañas ya fueron presentadas estos días.

Puntos violeta

Por otra parte, la Subdelegación decidió dar un salto cualitativo en la expansión de los puntos violeta. De este modo, Pontevedra es la primera provincia gallega que está promoviendo estos puntos informativos en las farmacias gracias a un acuerdo pionero con el Colegio Provincial de Farmacéuticos.

Este tipo de colaboración, fruto de un acuerdo del Ministerio de Igualdad con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, se impulsa a nivel autonómico en otras comunidades, pero, dado que en Galicia no se había iniciado, la Subdelegación la desbloqueó a nivel provincial. Así, un total de 427 oficinas de farmacia de la provincia podrán instalar los puntos violeta.

Asimismo, la Subdelegación ha puesto en marcha, en colaboración con AENA, un punto violeta en el aeropuerto de Vigo, por el que pasan 1,5 millones de personas al año, y está colocándolos en las oficinas de empleo estatales (Sepes), en las oficinas de la Seguridad Social —Tesorería, INSS e Instituto Social de la Mariña—, en las oficinas de la Agencia Tributaria y en los Paradores de Turismo, todos ellos atendidos por personal formado. También en las sedes comarcales de la UGT por iniciativa del sindicato en Galicia. De este modo, unos 500 puntos violeta se repartirán por la provincia.

«Los puntos violeta en las fiestas están muy bien, pero hay lugares muy sensibles, por los que pasa un gran volumen de público y era necesario dotarlos de este recurso informativo», afirma el subdelegado.