Ence cifra en 220 millones sus inversiones en su planta de Pontevedra en la última década

En pleno conflicto laboral en la fábrica de Ence por el plan de destipo de 39 trabajadores, la empresa ha emitido este jueves un comunicaso en el que asegura que "además del proyecto Pontevedra Avanza, Ence ha invertido cerca de 220 millones de euros en su biofábrica de Pontevedra en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, de los que 75 millones se han invertido en los últimos cinco años (2021-2025)".

Añade que "más del 40% de dichas inversiones ha estado focalizada en mejoras de la eficiencia en las instalaciones, en tanto que, el área de Sostenibilidad, con actuaciones medioambientales y vinculadas con seguridad, ha concentrado más del 35% de estas partidas de inversión"

Asegura además que "solo en 2025, la compañía suma 17 millones de euros en su biofábrica de Pontevedra destinadas a mejoras de sus instalaciones y la eficiencia de su complejo industrial".

En este marco, recuerda que acumula cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, lo que le ha llevado a "poner en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos"

Explica que "la ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implica una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo que se implementaría hasta 2027" y que se estimó hace unos días en 39 trabajadores, un expediente de regulación de empleo que ha provocado la convocatoia de huelga vigente en la planta de Lourizán.

Ence asegura que "estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales algunas de las cuales se han realizado ya en 2025. De forma paralela a la realización de este Plan de Eficiencia y Competitividad continúa el proyecto Pontevedra Avanza que contempla una inversión de cerca de 120 millones para acometer actuaciones de mejora, según se detalla en el Marco Estratégico 2024-2028 de la compañía".