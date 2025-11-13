La Diputación estrena su canal de TikTok
La Diputación de Pontevedra aumenta su presencia en redes sociales para hacer llegar la actividad institucional a los diferentes públicos con su incorporación a TikTok. En este caso, el organismo provincial dio el paso de abrir un canal en esta plataforma para extender sus diferentes programas dirigidos a la juventud, debido al éxito actual de esta red social.
