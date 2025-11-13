Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación estrena su canal de TikTok

La Diputación de Pontevedra aumenta su presencia en redes sociales para hacer llegar la actividad institucional a los diferentes públicos con su incorporación a TikTok. En este caso, el organismo provincial dio el paso de abrir un canal en esta plataforma para extender sus diferentes programas dirigidos a la juventud, debido al éxito actual de esta red social.

TEMAS

