La Diputación anuncia un 7% más de recursos para la igualdad

La Diputación de Pontevedra anunció ayer un incremento en un 7% de los recursos destinados al área de Igualdad, que ascenderán en 2026 a 1,8 millones de euros.

La diputada delegada del servicio, Paula Bouzós, remarcó que este incremento «responde a nuestra voluntad de avanzar hacia igualdad desde la unidad del conjunto de la sociedad, tendiendo puentes y evitando la confrontación».

Bouzós destacó que se destinarán 50.000 euros al programa de formación de las mujeres +Xuntas, que pasa de los 625.000 euros de este año a los 675.000 con los que se dotará a esta iniciativa el año que viene. También crecen los recursos dirigidos al curso de igualdad organizado por la UNED, que suma 10.000 euros más, al pasar de 5.000 euros a 15.000.

Asimismo, anuncia el gobierno provincial, se destinarán 260.000 euros a la línea de subvenciones dirigidas a ayuntamientos para el fomento de la igualdad de oportunidades y para la prevención de la violencia de género, o 40.000 euros a la Cátedra de Feminismos de la Universidade de Vigo.

Desde el año 2023 y con el presupuesto aprobado para el próximo año, la diputada provincial subrayó que serán cerca de seis millones de euros los recursos dirigidos por la Diputación al fomento de la igualdad.

En este campo, recordó que con esta suma de fondos públicos se impulsaron ayudas para que los ayuntamientos y las entidades pudieran impulsar programas destinados a conseguir la igualdad y a luchar contra la violencia de género.