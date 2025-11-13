Concierto de Raposa para el vermú de Pinto e Maragota
A.L.
Pontevedra
El programa municipal por la diversidad sexual y de género de Pontevedra Pinto y Maragota —que promueve la concellería de Igualdade— tiene una nueva cita lúdico-reivindicativa el próximo viernes 14 de noviembre. Se trata de un vermú musical con la banda pontevedresa Raposa, que tendrá lugar en el bar La Verbena (calle Paio Gómez Charino, 29), a partir de las 20.30 horas.
La banda acaba de publicar su primer disco: «Un Amor», cuyas composiciones guiarán el concierto, que tiene entrada libre. María Villanueva y Rubén Abad son los integrantes de esta banda gallega de voces y guitarras.
