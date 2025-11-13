El Concello de Pontevedra adjudica por 6,3 millones las obras del pabellón de Monte Porreiro

El Concello de Pontevedra ya ha adjudicado la construcción del nuevo pabellón deportivo de Monte Porreiro, enfocado en el tenis de mesa, así como de la reurbanización del espacio público de su entorno. Finalmente, la empresa encargada para llevar a cabo este proyecto fue Construcciones Ramírez S. L., que realizará la obra con un presupuesto de 6.278.170,24 euros, lo que supone casi 150.000 euros menos de lo que se había previsto, en un plazo de ejecución de 30 meses, según informa la teniente de alcalde, Eva Vilaverde. Asimismo, el plazo de garantía pasa a ser de tres años. A la espera de la documentación requerida, la construcción espera iniciarse en enero del próximo año 2026.

Además de las instalaciones deportivas, la obra abarca la construcción de una nueva plaza pública sobre la cubierta del pabellón, "mejorando toda la urbanización del entorno y permitiendo la conexión peatonal entre la parte alta del barrio y la parte baja", enlazando así la calle Alemania con la Reino Unido, respectivamente, tal y como señala Vilaverde. Esta plaza cuenta con una "gran pérgola" de 18 metros cuadrados, con nuevos espacios deportivos al aire libre.

El pabellón deportivo se sitúa semisoterrado y cuenta con dos niveles, con una superficie total de 3.624 metros cuadrados. El primer nivel albergará la pista deportiva de 1.250 metros cuadrados, los vestuarios, gimnasios y el almacén, mientras que en el piso superior se situarán las oficinas y las gradas, con un aforo de 320 espectadores sentados y 200 de pie.