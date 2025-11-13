El Concello de Cuntis finaliza sus obras de mejora lumínica

El Concello de Cuntis ha finalizado los trabajos de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, con una inversión total de 136.615,65 euros. Esta actuación forma parte del compromiso del gobierno local de reducir el consumo eléctrico, disminuir las emisiones y mejorar la calidad lumínica en las vías.

Las obras consistieron en la sustitución completa de las antiguas luminarias por modernos puntos led de alta eficiencia en las zonas de Cardecide, Uxío Souto, Rosalía de Castro, Rúa Castelao, Rúa Bernardo Sagasta, Calvos, Meira y el Campo de Fútbol de A Ran. El proyecto garantiza un ahorro energético significativo para las arcas municipales y contribuye directamente a la Agenda 2030 y a la transición ecológica.