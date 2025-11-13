Cerdedo-Cotobade rebaja el sueldo del alcalde en 3.000 euros anuales

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebró un pleno municipal extraordinario en el que las tres fuerzas con representación –PP, PSOE y BNG– aprobaron por unanimidad las retribuciones del alcalde y los dos tenientes de alcalde, así como una reducción del gasto político de unos 30.000 euros anuales.

El alcalde, Jorge Cubela, defendió la plena legalidad y transparencia de los acuerdos, basándose en informes de Intervención que acreditan el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la correcta tramitación del acuerdo plenario de octubre. Subrayó que las retribuciones previstas se encuentran dentro de los límites legales establecidos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y otras normativas vigentes, recordando que los municipios de entre 3.001 y 10.000 habitantes pueden contar con hasta tres dedicaciones exclusivas.

Cubela respondió a las críticas del PSdeG-PSOE, asegurando que la medida busca dar ejemplo y no responde a ningún recurso administrativo, y mostró los informes técnicos que avalan su decisión. Destacó además que la fijación de las dedicaciones y retribuciones del equipo de gobierno es una competencia exclusiva de cada Corporación, siempre dentro de los límites presupuestarios y legales.

El Pleno también acordó reducir las retribuciones y compensaciones por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno, aplicando recortes de 3.000 euros al alcalde y a la segunda tenencia de alcaldía, y anulando el aumento previsto de 7.600 euros para el primer teniente de alcalde. Según el regidor, estas medidas reflejan un compromiso con la responsabilidad institucional, la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos.

El alcalde destacó que estas decisiones no solo tienen un impacto económico, sino que también buscan transmitir un mensaje de austeridad y responsabilidad a los vecinos, mostrando que la gestión municipal puede ser eficiente sin comprometer la calidad de los servicios. Subrayó que priorizar la reducción del gasto político y la racionalización de recursos permite destinar más fondos a necesidades ciudadanas, reforzando la confianza de la población en el gobierno local.

Cubela concluyó subrayando que el gobierno local sigue trabajando con claridad, legalidad y sentido común, priorizando el interés general por encima de las diferencias políticas, y valoró el carácter constructivo del pleno, en el que se reforzó la estabilidad y el consenso en la acción municipal.

El PSOE remarca que se mantienen tres liberaciones

El PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade criticó al alcalde Jorge Cubela por su falta de respeto hacia la oposición, tras afirmar que ésta debería cobrar menos por los plenos que los concejales del gobierno.La portavoz socialista, Ana Couto, denunció que la reducción de retribuciones no es un gesto de austeridad, sino una corrección impuesta por la Intervención y un recorte que perjudica a la oposición, mientras el alcalde mantiene tres dedicaciones exclusivas. Couto destacó la incoherencia de Cubela, que cuando estaba en la oposición no cuestionaba el valor de su trabajo.