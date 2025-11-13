El BNG y el PSOE negocian el nuevo presupuesto municipal de Pontevedra para 2026

Los grupos municipales del BNG y del PSOE se reunieron ayer en una primera reunión formal convocada con el objetivo de lograr unos presupuestos consensuados para la ciudad de Pontevedra en el próximo año 2026. El encuentro se celebró en la Sala de Juntas del Concello y sirvió para sentar las bases de una negociación que se inició con la revisión del grado de cumplimiento de los compromisos que nacionalistas y socialistas alcanzaron para la aprobación de anteriores presupuestos y las modificaciones de crédito.

A la mesa se sentaron los concejales Raimundo González Carballo, Anabel Gulías y María Xosé Abilleira, por parte del BNG municipal, y el portavoz socialista, Iván Puentes, así como los concejales Yoya Blanco y Manuel Fariña, en representación del PSOE de Pontevedra.

En una reunión inaugural caracterizada por el análisis técnico de los proyectos e iniciativas ya ejecutados, los que están en marcha o se encuentran en tramitación, así como aquellos que todavía se encuentran pendientes, ambas partes pusieron de su parte para que Pontevedra cuente el próximo año con «los mejores presupuestos posibles, fruto del consenso y de medidas desarrolladas por los dos partidos».

Por su parte, Raimundo González, concejal de Facenda y responsable de los presupuestos y de sus modificaciones, aseveró que la reunión entre el BNG y el los socialistas sirvió «para dar el pistoletazo de salida a los presupuestos para el 2026, que entendemos que van a ser muy positivos para el Concello y para el conjunto de los ciudadanos de Pontevedra». Además, el concejal declaró que «las negociaciones están abiertas y, a partir de aquí, iremos llegando a acuerdos concretos que haremos constar en los propios presupuestos que se sometan a debate y aprobación en el Pleno».

Un encuentro «fructífero»

El portavoz del Partido Socialista, Iván Puentes, señaló que, tal y como se le había hecho constar al concejal de Facenda en respuesta a su invitación para negociar las cuentas de 2026, «el grupo socialista quería partir esta negociación desde el análisis de los acuerdos alcanzados previamente en estos más de dos años que van de mandato municipal, tanto para la aprobación de las modificaciones de crédito como del último presupuesto del año 2025», así como «chequear todas esas actuaciones que se negociaron en el pasado», definiendo «cuáles están ya hechas -que son una buena parte de ellas-, cuáles están en proceso de ejecución en este momento y cuáles están pendientes». En estas últimas subrayó sobre todo «analizar las causas por las que aún no fueron ejecutadas y también fijar plazos y un itinerario para que puedan ser realizadas».

Asimismo, Puentes considera que «partir de lo acordado previamente es el paso necesario para poder consensuar nuevas actuaciones que se incluyan en el presupuesto del año 2026». En cualquier caso, calificó la reunión como «fructífera» y avanzó que «seguiremos trabajando en las próximas semanas con la voluntad de lo que entendemos que es mejor para la ciudad, que es que Pontevedra pueda tener en 2026, como aconteció en 2025, un presupuesto que sea fruto del acuerdo, de la negociación y de la visión que tanto el BNG como el PSOE tenemos para Pontevedra, coincidente en unos puntos y divergente en otros, en los que tenemos que discutir, ponernos de acuerdo y llegar a ese entendimiento por el bien de los pontevedreses y pontevedresas».