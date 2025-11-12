Xoán Montes volverá a sonar en Pontevedra
La Diputación de Pontevedra organiza este sábado, 15 de noviembre, a las 19.00 horas en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra, el concierto «Xoán Montes a piano». Será el último de una serie de conciertos por diferentes localidades gallegas en las que los pianistas Javier Ares Espiño, Jorge Briones Martínez y Pablo Diago Busto interpretarán las obras para ese instrumento de un compositor crucial en el Rexurdimento.
