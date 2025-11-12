El vendedor más «marchoso» reparte un millón de euros en Pontevedra: "Todavía no lo creo"

El puesto de Ramón Bertolo Díaz, vendedor de la ONCE en Pontevedra, es uno de los más conocidos en la ciudad porque su música ameniza las mañanas en el entorno de la calle Michelena, en pleno centro urbano. Pero desde el martes es, además, un punto de parada obligatoria para aquellos que van en busca de la buena suerte traducida en dinero. Este pontevedrés vendió un décimo de la ONCE del sorteo especial del 11 del 11 premiado con un millón de euros. «Todavía no lo creo», reconoce a FARO.

Este extra de la ONCE ha dejado en la provincia dos premios de un millón de euros, uno es el de Ramón Bertolo Díaz, mientras que el otro cayó entre las localidades de A Cañiza y Covelo, vendido por Diego Rodríguez Conde.

El cliente agraciado en la Boa Vila compró el 24760, con una compra de tan solo seis euros que han crecido como la espuma. Además, el vendedor también premió a otros cuatro clientes con 2.000 euros cada uno.

«Es el premio más alto que di hasta ahora» Ramón Bertolo — Vendedor de la ONCE

Afirma que desconoce quiénes han sido los afortunados, especialmente el del millón de euros. Bromea con que «me gustaría que fuese uno habitual, porque así me daría una propina», aunque reconoce que la mayor satisfacción es poder ser el intermediario para hacer la felicidad de la economía de una persona.

«Es el premio más alto que di hasta ahora», dice en referencia a la suerte que dio a un cliente con un Rasca dotado con 10.000 euros.

En este sentido, reconoce que se venden muchos de estos boletos, con diferentes cantidades en premio. «Hay clientes que ya prefieren los rascas en vez del sorteo, porque son inmediatos», afirma.

25 años en la calle

Fue la propia organización nacional de ciegos la que informó a Ramón Bertolo de que había dado la suerte a uno de sus clientes.

«Todavía no lo creo», confiesa este vendedor de 54 años y vecino de Pontevedra, que lleva desde que tenía 25 en la venta de cupones en la calle.

La suya es una historia habitual en la ONCE: con una discapacidad visual de nacimiento, comenzó a estudiar un grado básico de FP, pero finalmente decidió dedicarse a repartir la suerte.

El vendedor es conocido por desplazarse en bicicleta y por la música en su puesto

Se mueve en bicicleta por la ciudad, algo que llama mucho la atención dada su discapacidad visual, pero lo hace con seguridad incluso en los días de lluvia como los de ayer. Cada jornada se traslada entre la Avenida de Vigo, donde reside, y la calle Michelena, en donde instala su puesto con música «ambiental».

«Me gusta mucho la de los ochenta y noventa», dice, «aunque cuando llueve no puedo traer el equipo».

Enfrente de donde él se pone está la administración de Lotería número 1, pero no son competencia. «Todo lo contrario, nos llevamos muy bien y somos clientes, tanto ellas de mí como yo de ellas», afirma Ramón Bertolo.